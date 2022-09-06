В прощальной речи Джонсон намекнул, что может снова стать премьером Британии

Уже бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в прощальной речи на должности во вторник упомянул древнеримского диктатора Луция Квинкция Цинцинната, который, по преданию, после ухода из политики снова вернулся к власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Пообещав "наиболее активную поддержку" своей преемнице в должности премьера – главе Форин-офиса Лиз Трасс, Джонсон сказал: "Я сейчас – словно одна из тех ракет-ускорителей, что выполнила свою функцию. Теперь я элегантно вхожу в атмосферу и незаметно приземляюсь в отдаленном и малоизвестном уголке Тихого океана. Как Цинциннат, я возвращаюсь к своему плугу".

Джонсон по образованию специалист из Древнего Рима, поэтому, вероятно, не случайно упомянул имя его диктатора. Цинциннат в V веке до нашей эры возглавил Древний Рим и помог отразить иностранное вторжение, после чего вернулся на свою ферму (или "плуг" в интерпретации Джонсона).

Однако, по легендам, Цинциннат якобы позже снова пришел к власти, хотя современные ученые считают, что убедительных документальных свидетельств этому нет. Кроме того, его называли "врагом народа" из-за отказа плебеям (непривилегированным гражданам Древнего Рима) одобрить конституцию, которая ограничила бы власть привилегированного класса – патрициев.

Борис Джонсон не в первый раз упоминает Цинцинната в публичных выступлениях. Еще в 2009 году в одном из интервью он заявил: "Если, как и Цинцинната, меня позовут из своего плуга, то я, очевидно, сочту неправильным не согласиться помочь".

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон планирует в будущем вернуться на должность главы правительства, в частности, в случае проигрыша его Консервативной партии на следующих всеобщих выборах.

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5 сентября стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. На следующий день Трасс стала премьер-министром Великобритании после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство.

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