Два удара по Харькову и ракета по Змиеву – повреждены кафе, магазины, автомойка

В ночь на 7 сентября российские войска нанесли два ракетных удара по Харькову и ракетный удар по Змиеву в Харьковской области, а накануне в Печенегах ранены два человека.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Этой ночью россияне нанесли по Немышлянскому району Харькова 2 ракетных удара. Одна из ракет попала в двухэтажное здание, загорелась находившаяся рядом автомойка, пострадали кафе, магазины, автомобили. Вторая ракета попала в землю. Предварительно – без пострадавших.

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Сегодня около 4 часов утра зафиксировали 1 ракетный удар в г. Змеев Чугуевского района, ракета попала в землю вблизи лечебного учреждения. К счастью, никто не пострадал".

Детали: Ночью мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в полпервого ночи был ракетный удар по Немышлянскому району Харькова. Синегубов сообщал, что "есть повреждение инфраструктуры".

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Харьковского и Изюмского районов области. Есть разрушения жилых домов, хозяйственных построек, произошли пожары.

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6 сентября в результате ракетного удара по пгт Печенеги Чугуевского района получили ранения два человека – 45-летний мужчина и 17-летний парень.

В Богодуховском районе ранения получили 41-летняя и 51-летняя женщина. Состояние пострадавших – легкое и среднее.

Прямая речь: "На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Враг продолжает интенсивно обстреливать позиции наших военных, ВСУ наносят ответные удары.

В результате успешных действий наших защитников, во временно оккупированной Александровке большие потери понесли оккупанты из частных военных компаний".