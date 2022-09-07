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Премьер Эстонии: Россию надо загнать обратно в ее границы, другого выхода нет

"Европейская правда"Среда, 7 сентября 2022, 09:27

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что ни одна страна не будет чувствовать себя в безопасности, если Россию не остановить в Украине.

Об этом она сказала в интервью премьерам стран Балтии изданию Welt, сообщает "Европейская правда".

По словам Каллас, было ошибкой не наказать Россию за ее агрессию в Грузии и Украине.

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"Теперь мы не должны снова быть мягкими. Единственное решение – оттеснить Россию обратно в ее границы. Чтобы Путин ничего не потерял, но и не получил. Все остальное означает, что агрессия для него окупилась. Это было бы приглашение, и ни одно государство больше не могла бы чувствовать себя в безопасности" - сказала она.

"Поэтому мы должны помочь Украине защититься. Я думаю, мы все должны делать больше для этого", - добавила премьер Эстонии.

Она также выразила понимание, почему Германия является не столь быстрой в вопросе поставки оружия, как страны Балтии.

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"Мы являемся 27 демократиями в ЕС. Меньшие корабли могут менять курс быстрее крупных. Германия – очень большой корабль. Важно, чтобы решения принимались и реализовывались как можно скорее" - отметила Каллас.

Напомним, страны Балтии призвали Германию не поддаваться газовому шантажу России.

Темы: РосcиявойнаЭстонияУкраина
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