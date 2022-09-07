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На Киевщине идут учения саперов: жителей призвали не пугаться взрывов

Станислав ПогориловСреда, 7 сентября 2022, 16:16
МИНА НА ПОЛЕ В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ. ФОТО ИЗ TELEGRAM АЛЕКСЕЯ КУЛЕБЫ

Киевская ОВА сообщила, что в Вышгородском районе 7 сентября проводятся учения саперов, поэтому возможны взрывы.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно: "На территории Вышгородского района проводятся учения саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов".

Детали: Поэтому в некоторых общинах Киевской области в течение дня возможны звуки взрывов.

Что предшествовало: В конце августа также в Вышгородском районе проводилось обезвреживание взрывоопасных предметов, взрывы контролировались и не представляли опасности.

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Темы: Киевская областьвойнаУкраинаРосcия
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