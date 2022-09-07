На Киевщине идут учения саперов: жителей призвали не пугаться взрывов
Среда, 7 сентября 2022, 16:16
Киевская ОВА сообщила, что в Вышгородском районе 7 сентября проводятся учения саперов, поэтому возможны взрывы.
Источник: Киевская ОВА в Telegram
Дословно: "На территории Вышгородского района проводятся учения саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов".
Детали: Поэтому в некоторых общинах Киевской области в течение дня возможны звуки взрывов.
Что предшествовало: В конце августа также в Вышгородском районе проводилось обезвреживание взрывоопасных предметов, взрывы контролировались и не представляли опасности.
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