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Германия отказала Украине в поставках бронеавтомобилей Dingo - СМИ

"Европейская правда"Среда, 7 сентября 2022, 18:14

Правительство Германии отказалось поставлять Украине бронированные автомобили Dingo, которых в бундесвере более 500 единиц.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild со ссылкой на секретный документ, который с прошлой недели циркулирует в Минобороны Германии.

"Автомобили типа Dingo используются для обучения и участия в учениях, а также в операциях. Возможная передача уже рассматривалась на ранней стадии войны в Украине, но была отклонена из-за собственных нужд", - говорится в документе.

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По информации издания, в начале марта Украина уже подавала конкретные запросы на поставку бронемашин Dingo и Fennek из запасов Бундесвера, но получила быстрый отказ.

Бундесвер в настоящее время эксплуатирует более 700 бронемашин, но ни одна из них не задействована в боевых операциях.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал, что "не может понять этот отказ правительства".

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"Эти немецкие автомобили Dingo были бы нужны нам особенно для жизненно важного контрнаступления в районе Херсона, чтобы спасти жизнь солдат, которым, к сожалению, в основном приходится передвигаться пешком", - сказал он.

"Поэтому я призываю министра обороны Ламбрехт уже в сентябре поставить Украине часть из 500 бронированных транспортных машин полной защиты. Это точно не будет грабежом Бундесвера", - добавил он.

Напомним, Германия за последнюю неделю передала Украине радиолокационную станцию ​​COBRA и пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, проходит в координации с союзниками.

Темы: ГерманияУкраинатранспортвойна
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