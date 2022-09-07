Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ хотят вернуть Херсонщину до конца года – CNN

Алена МазуренкоСреда, 7 сентября 2022, 21:18
ВСУ хотят вернуть Херсонщину до конца года – CNN
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ГЕНШТАБА В FACEBOOK

Высокопоставленные чиновники США и украинские чиновники рассказали журналистам, что украинские защитники стремятся освободить оккупированную Херсонскую область до конца года, поскольку добились успехов на юге.

Источник: CNN

Детали: По словам высокопоставленного американского чиновника, США наблюдали, как украинские силы добились определенного успеха в атаке на российские линии поставки с намерением отрезать и изолировать российские войска, которые сейчас дислоцируются к западу от реки Днепр.

Реклама:

По словам украинских чиновников, Украина ставит за цель отвоевать всю территорию к северу или западу от Днепра, включая не только город Херсон, но и Новую Каховку, место расположения важной гидроэлектростанции, а также канал, поставляющий в Крым воду.

Официальные лица США заявили, что украинские войска усилили атаки на востоке Украины, чтобы помешать России перебросить силы на юг, чтобы попытаться отразить там украинское контрнаступление.

В частности, в последние дни украинские силы продвинулись южнее Харькова и отбили у врага несколько сел и городов.

ВИДЕО ДНЯ

Наступление на юге широкомасштабно - более 160 км, чтобы не дать российским подразделениям сосредоточиться на одной точке.

Кроме того, на оккупированных территориях участились операции в тылу врага и нападения на коллаборантов.

Официальные лица США признают, что украинская цель вернуть Херсон до конца 2022 года амбициозна, но остается возможной, если Украина продолжит добиваться прогресса в своих текущих операциях.

В наращивании нынешнего украинского контрнаступления США призвали Киев ограничить операцию как по ее целям, так и по ее географии во избежание чрезмерного растяжения и застревания на нескольких фронтах. Об этом сообщили несколько американских и западных официальных лиц и источников.

По словам источников, эти дискуссии предполагали участие в аналитических учениях, которые должны были помочь украинским силам понять, какие уровни сил им нужно будет собрать, чтобы добиться успеха в разных сценариях.

Представители США и Украины сообщили, что сначала украинцы рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но затем сузили свою миссию на Херсонское направление.

Темы: Вооруженные силыХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Вооруженные силы
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
Все новости...
Реклама: