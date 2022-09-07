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ВСУ хотят вернуть Херсонщину до конца года – CNN

Алена МазуренкоСреда, 7 сентября 2022, 21:18
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Высокопоставленные чиновники США и украинские чиновники рассказали журналистам, что украинские защитники стремятся освободить оккупированную Херсонскую область до конца года, поскольку добились успехов на юге.

Источник: CNN

Детали: По словам высокопоставленного американского чиновника, США наблюдали, как украинские силы добились определенного успеха в атаке на российские линии поставки с намерением отрезать и изолировать российские войска, которые сейчас дислоцируются к западу от реки Днепр.

По словам украинских чиновников, Украина ставит за цель отвоевать всю территорию к северу или западу от Днепра, включая не только город Херсон, но и Новую Каховку, место расположения важной гидроэлектростанции, а также канал, поставляющий в Крым воду.

Официальные лица США заявили, что украинские войска усилили атаки на востоке Украины, чтобы помешать России перебросить силы на юг, чтобы попытаться отразить там украинское контрнаступление.

В частности, в последние дни украинские силы продвинулись южнее Харькова и отбили у врага несколько сел и городов.

Наступление на юге широкомасштабно - более 160 км, чтобы не дать российским подразделениям сосредоточиться на одной точке.

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Кроме того, на оккупированных территориях участились операции в тылу врага и нападения на коллаборантов.

Официальные лица США признают, что украинская цель вернуть Херсон до конца 2022 года амбициозна, но остается возможной, если Украина продолжит добиваться прогресса в своих текущих операциях.

В наращивании нынешнего украинского контрнаступления США призвали Киев ограничить операцию как по ее целям, так и по ее географии во избежание чрезмерного растяжения и застревания на нескольких фронтах. Об этом сообщили несколько американских и западных официальных лиц и источников.

По словам источников, эти дискуссии предполагали участие в аналитических учениях, которые должны были помочь украинским силам понять, какие уровни сил им нужно будет собрать, чтобы добиться успеха в разных сценариях.

Представители США и Украины сообщили, что сначала украинцы рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но затем сузили свою миссию на Херсонское направление.

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Темы: Вооруженные силыХерсонская область
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