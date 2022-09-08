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Массовая резня в Канаде: полиция задержала второго подозреваемого

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 03:22
фото: Getty Images

В среду канадская полиция арестовала второго подозреваемого в резне, в результате которой погибли 10 человек и получили ранения 18.

Источник: AFP/MSN

Детали: Подозреваемый Майлз Сандерсон полиция провинции Саскачеван взяла под стражу в среду около 15:30 по местному времени.

Еще одного подозреваемого, Дэмиена Сандерсона, обнаружили в понедельник мертвым.

Власти заявили, что он, вероятно, был убит своим братом, 32-летним Майлзом Сандерсоном.

До этого братья устроили массовую резню в провинции Саскачеван, в результате которой погибли 10 человек и 18 получили ранения.

Полиция сообщила, что в результате нападения пострадали 17 взрослых и один подросток.

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Темы: Канадакриминалубийство
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