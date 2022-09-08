Массовая резня в Канаде: полиция задержала второго подозреваемого
Четверг, 8 сентября 2022, 03:22
В среду канадская полиция арестовала второго подозреваемого в резне, в результате которой погибли 10 человек и получили ранения 18.
Источник: AFP/MSN
Детали: Подозреваемый Майлз Сандерсон полиция провинции Саскачеван взяла под стражу в среду около 15:30 по местному времени.
Еще одного подозреваемого, Дэмиена Сандерсона, обнаружили в понедельник мертвым.
Власти заявили, что он, вероятно, был убит своим братом, 32-летним Майлзом Сандерсоном.
До этого братья устроили массовую резню в провинции Саскачеван, в результате которой погибли 10 человек и 18 получили ранения.
Полиция сообщила, что в результате нападения пострадали 17 взрослых и один подросток.
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