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США поставили Украине свои самые точные артиллерийские снаряды Excalibur – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 11:31

Пентагон направил Украине свои самые точные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наводкой, о чем раньше не объявлялось.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении бюджетные документы.

В плане пополнения американских запасов снарядов Excalibur впервые признается, что Пентагон снабжал ВСУ этот снаряд. Официальные лица избегали вопросов по Excalibur, несмотря на сообщения о том, что его планировали задать, а затем - что он уже использовался в Украине.

Оружие со спутниковой наводкой, которое может поражать цель в радиусе двух метров, впервые было использовано в Ираке в 2007 году во время резонансного убийства лидера Аль-Каиды Абу Джура и его соратников.

Министерство обороны потратит 92 миллиона долларов из одобренных Конгрессом дополнительных средств "на закупку боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине в поддержку международных усилий по противодействию российской агрессии", говорится в ранее не разглашавшемся бюджетном документе в прошлом месяце.

Снаряд используется в 155-миллиметровых гаубицах и был совместно разработан Raytheon Missiles and Defence и BAE Systems Bofor. Excalibur с точной наводкой позволяет командирам на поле боя точнее нацеливаться на цели. Согласно документам, он имеет дальность действия 40,5 км.

Excalibur упомянут в документах, в которых объясняется, как Пентагон тратит часть из 20,1 млрд долларов, в "Дополнительном документе по Украине", подписанном президентом Джо Байденом в мае.

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По словам Марка Канчиана, оборонного аналитика из Центра стратегических и международных исследований, "выделение на Excalibur 92 миллионов долларов более чем удваивает бюджет программы, добавляя около 900 снарядов в 2022 финансовом году" против 56,7 миллиона долларов, которые Конгресс одобрил в этом финансовом году. Согласно бюджетным документам армии, 56,7 миллиона долларов США направлены на закупку 374 сложных, устойчивых к помехам GPS снарядов.

"Это также подтверждает то, что давно подозревали - что Соединенные Штаты предоставляют это передовое оружие Украине", — сказал Канчиан.

Как сообщалось, в четверг Пентагон объявит о поставках Украине новой партии вооружения на $675 млн.

О планах США поставить Украине высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, западные СМИ сообщали в августе. 

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Темы: оружиеСШАУкраина
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