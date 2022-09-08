Норвегия передаст Украине 160 ракет Hellfire и приборы ночного видения

Норвегия передаст Украине ракеты около 160 ракет Hellfire, пусковые площадки и блоки наведения, а также приборы ночного видения из составов норвежских вооруженных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Норвегии.

О пожертвованиях объявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм во время сегодняшней встречи с министрами обороны примерно 40 стран в Рамштайне.

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Первоначально ракеты были приобретены для Coastal Ranger Commando – норвежского десантного подразделения, обученного действовать на прибрежных театрах боевых действий, выполняя роль корпуса морской пехоты и береговой артиллерии.

"Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с российскими оккупационными силами. Ракетой легко управлять, ее можно использовать как против наземных, так и морских целей", - сказал норвежский министр.

Вооруженные силы Норвегии проверили состояние ракет перед их отправкой. Их уже вывезли из Норвегии. Норвежские инструкторы провели обучение украинских операторов использованию Hellfire.

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Срок эксплуатации системы Hellfire близится к концу, планировалось поэтапно снять ее с вооруженных сил Норвегии.

Также Норвегия передала Украине оборудование ночного видения. Это включает как очки ночного видения, так и бинокли. Это оборудование было заменено более новым оборудованием в вооруженных силах Норвегии.

"Пока мы и наши союзники передавали военные системы и технику из собственных запасов. В будущем нам нужно будет тесно сотрудничать с ОПК, чтобы обеспечить необходимые поставки военной техники в Украину. Это также обеспечит получение Украиной более современного и эффективного оборудования", - заявил Бьорн Арильд. Грамм.

Напомним, президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи США Украине в размере около 675 миллионов долларов.