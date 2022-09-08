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В Мариуполе взорвались на мине рабочие, которые расчищали цех меткомбината – Андрющенко

"Украинская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 16:42
В Мариуполе взорвались на мине рабочие, которые расчищали цех меткомбината – Андрющенко
Меткомбинат им. Ильича в Мариуполе, фото из Википедии

На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича взорвались на мини мариупольцы, которых оккупанты отправили на расчистку цеха без предварительного разминирования.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Очередная трагедия произошла на ММК им. Ильича. Оккупационные власти направили людей на расчистку дежурных цехов без разминирования. Итог – люди взорвались на мине. Взрыв был такой мощи, что слышал весь город".

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Детали: По его словам, четверо мариупольцев находятся в больнице в тяжелом состоянии. Советник мэра в очередной раз призвал местных жителей эвакуироваться.

Напомним:

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Темы: Мариупольоккупация
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