В Мариуполе взорвались на мине рабочие, которые расчищали цех меткомбината – Андрющенко

Меткомбинат им. Ильича в Мариуполе, фото из Википедии

На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича взорвались на мини мариупольцы, которых оккупанты отправили на расчистку цеха без предварительного разминирования.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Очередная трагедия произошла на ММК им. Ильича. Оккупационные власти направили людей на расчистку дежурных цехов без разминирования. Итог – люди взорвались на мине. Взрыв был такой мощи, что слышал весь город".

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Детали: По его словам, четверо мариупольцев находятся в больнице в тяжелом состоянии. Советник мэра в очередной раз призвал местных жителей эвакуироваться.

Напомним:

В июле во временно оккупированном Мариуполе рабочие завода отказались "идти на мины" и устроили "тихий саботаж".

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