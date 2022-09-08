В Мариуполе взорвались на мине рабочие, которые расчищали цех меткомбината – Андрющенко
Четверг, 8 сентября 2022, 16:42
На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича взорвались на мини мариупольцы, которых оккупанты отправили на расчистку цеха без предварительного разминирования.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "Очередная трагедия произошла на ММК им. Ильича. Оккупационные власти направили людей на расчистку дежурных цехов без разминирования. Итог – люди взорвались на мине. Взрыв был такой мощи, что слышал весь город".
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Детали: По его словам, четверо мариупольцев находятся в больнице в тяжелом состоянии. Советник мэра в очередной раз призвал местных жителей эвакуироваться.
Напомним:
- В июле во временно оккупированном Мариуполе рабочие завода отказались "идти на мины" и устроили "тихий саботаж".
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