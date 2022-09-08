Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина поразила более 400 российских целей системами HIMARS – генерал США

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 18:27
Украина поразила более 400 российских целей системами HIMARS – генерал США
иллюстративное фото ВСУ

Украина поразила более 400 российских целей посредством реактивных систем HIMARS, поставленных США.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на авиабазе Рамштайн в Германии, пишет "Европейская правда".

"Мы видим реальные и измеримые преимущества Украины в использовании этих систем. Например, украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS, и это имело разрушительный эффект", - сказал Милли после встречи контактной группы по поддержке Украины.

Реклама:

Милли добавил, что поражение целей создало напряжение в российских каналах поставок, уменьшило их боевую способность.

"Были поражены командные пункты и у них есть сложности с заменой потерянного в боях и с поставкой своим силам", - сказал он.

Милли сказал, что все члены контактной группы будут сотрудничать и дальше, чтобы предоставить Украине все необходимое для защиты ее свободы.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 8 сентября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению.

Темы: HIMARSвойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Все новости...
HIMARS
Ни одну HIMARS российские захватчики не выследили - Маляр
Силы спецопераций и HIMARS отминусовали под Бахмутом российский "Зоопарк" и станцию РЭБ
HIMARS стали менее эффективны из-за электронной блокировки россиян - CNN
Последние новости
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
Все новости...
Реклама: