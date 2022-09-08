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Украина поразила более 400 российских целей системами HIMARS – генерал США

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 18:27
иллюстративное фото ВСУ

Украина поразила более 400 российских целей посредством реактивных систем HIMARS, поставленных США.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на авиабазе Рамштайн в Германии, пишет "Европейская правда".

"Мы видим реальные и измеримые преимущества Украины в использовании этих систем. Например, украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS, и это имело разрушительный эффект", - сказал Милли после встречи контактной группы по поддержке Украины.

Милли добавил, что поражение целей создало напряжение в российских каналах поставок, уменьшило их боевую способность.

"Были поражены командные пункты и у них есть сложности с заменой потерянного в боях и с поставкой своим силам", - сказал он.

Милли сказал, что все члены контактной группы будут сотрудничать и дальше, чтобы предоставить Украине все необходимое для защиты ее свободы.

Напомним, 8 сентября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению.

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Темы: HIMARSвойнаУкраинаРосcия
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