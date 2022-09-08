Пентагон обнародовал список оружия из нового пакета помощи Украине в $675 млн

Министерство обороны США опубликовало список вооружения, которое войдет новый пакет помощи Украины стоимостью $675 миллионов.

Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона, пишет "Европейская правда".

В новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и четыре 105-мм гаубицы, а также 36 000 снарядов для них.

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Пакет также предусматривает:

Дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

1,5 млн патронов к стрелковому оружию;

Более 5000 противотанковых систем;

1000 штук 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);

Дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;

50 бронированных медицинских автомобилей;

Приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

Кроме того, из $2 миллиардов, которые Госдепартамент планирует направить на долгосрочные инвестиции в иностранное военное финансирование, $1 миллиард пойдет на усиление безопасности Украины, еще $1 миллиард – для 18 стран-соседей Украины в регионе.

Как известно, 8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом.

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Напомним, по данным СМИ, Пентагон готовит детальный анализ и разрабатывает план поддержки украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе после окончания войны с Россией.