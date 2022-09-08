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Пентагон обнародовал список оружия из нового пакета помощи Украине в $675 млн

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 18:37
Пентагон обнародовал список оружия из нового пакета помощи Украине в $675 млн
Getty Images

Министерство обороны США опубликовало список вооружения, которое войдет новый пакет помощи Украины стоимостью $675 миллионов.

Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона, пишет "Европейская правда".

В новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и четыре 105-мм гаубицы, а также 36 000 снарядов для них.

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Пакет также предусматривает:

  • Дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
  • 1,5 млн патронов к стрелковому оружию;
  • Более 5000 противотанковых систем;
  • 1000 штук 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);
  • Дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
  • 50 бронированных медицинских автомобилей;
  • Приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

Кроме того, из $2 миллиардов, которые Госдепартамент планирует направить  на долгосрочные инвестиции в иностранное военное финансирование, $1 миллиард пойдет на усиление безопасности Украины, еще $1 миллиард – для 18 стран-соседей Украины в регионе.

Как известно, 8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом.

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Напомним, по данным СМИ, Пентагон готовит детальный анализ и разрабатывает план поддержки украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе после окончания войны с Россией.

Темы: СШАУкраинаоружиевойна
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