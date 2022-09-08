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"Динамо" минимально проиграло турецкому "Фенербахче" в матче Лиги Европы

Катерина ТищенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 22:58
Динамо минимально проиграло турецкому Фенербахче в матче Лиги Европы
фото со страницы Динамо Киев в Facebook

"Динамо" с минимального поражения от "Фенербахче" 1:2 на матче в Стамбуле начало выступления в групповом раунде Лиги Европы.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Команда Мирчи Луческу автоматически попала в основную часть Лиги Европы, не пройдя квалификацию Лиги чемпионов. В раунде плей-офф киевляне по сумме двух матчей уступили "Бенфике" со счетом 0:5.

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По итогам жеребьевки соперниками "Динамо" в Лиге Европы стали французский "Ренн", кипрский АЭК из Ларнаки и турецкий "Фенербахче". С последним украинской стороне предстояло встречаться в третий и четвертый раз в текущем сезоне после матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:1 по сумме двух игр).

В первом же тайме ощутимую инициативу захватил "Фенербахче". Имея преимущество в контроле над мячом, хозяева нанесли сразу шесть ударов в створ ворот "Динамо". Один из них оказался точным – Густаво Энрике открыл счет встречи на 35-й минуте.

Во второй 45-минутке игра начиналась при отсутствии острых моментов со стороны обеих команд. Именно при таком сценарии команде Луческу удалось восстановить паритет, когда Виктор Цыганков на 64-й минуте замкнул прострел Виталия Буяльского и установил счет 1:1.

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В конце концов победу вырвали хозяева. На третьей компенсированной минуте победный гол забил приобретенный в сентябре с "Челси" нападающий Миши Батшуаи. Итог матча – 2:1 в пользу "Фенербахче".

Ко всему, "Динамо" во втором тайме потеряло полузащитника Николая Шапаренко. После столкновения с соперником футболист сборной Украины был вынужден покинуть поле на носилках. В составе его сменил Владимир Шепелев.

Свой первый матч в еврокубках в составе киевлян провел новичок Владислав Кабаев. Экс-игрок "Зари" вышел в старте и провел на поле все 90 минут.

"Динамо" во всех турнирах потерпело уже пятое поражение подряд. Серия неудач для команды началась 17 августа с первого поражения от "Бенфики" в отборе Лиги чемпионов.

К матчу с "Фенербахче" киевляне подходили после установки антирекорда в домашнем первенстве. В стартовых двух турах УПЛ команда Луческу сенсационно потерпела два поражения от "Зари" и "Днепра-1".

Темы: футбол
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