ЗСУ задержали "гауляйтера" в освобожденном селе на Харьковщине
Вооруженные силы на Харьковщине задержала предателя, которого Россия назначила "главой администрации" села Ивановка.
Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь: "Совместно с ВСУ работаем над региональной политикой. На фото – глава предательской администрации села Ивановка (Чугуевский район, Харьковщина)".
Детали: Тимошенко не уточнил детали, но обнародовал соответствующее фото.
Напомним: Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в Харьковской области. В частности, Силы обороны Украины вернули под контроль правительства уже более 700 квадратных километров в Харьковском на Южнобужском направлениях.
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