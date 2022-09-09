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ЗСУ задержали "гауляйтера" в освобожденном селе на Харьковщине

"Украинская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 13:51
ЗСУ задержали гауляйтера в освобожденном селе на Харьковщине
Иллюстративное фото из Генштаба

Вооруженные силы на Харьковщине задержала предателя, которого Россия назначила "главой администрации" села Ивановка.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Совместно с ВСУ работаем над региональной политикой. На фото – глава предательской администрации села Ивановка (Чугуевский район, Харьковщина)".

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Детали: Тимошенко не уточнил детали, но обнародовал соответствующее фото.

 

Напомним: Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в Харьковской области. В частности, Силы обороны Украины вернули под контроль правительства уже более 700 квадратных километров в Харьковском на Южнобужском направлениях.

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Темы: Харьковская областьвойна
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