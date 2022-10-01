Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Всемирный банк выделит 530 миллионов долларов финансирования для Украины

Анастасия КалатурСуббота, 1 октября 2022, 01:35
Всемирный банк выделит 530 миллионов долларов финансирования для Украины
ФОТО: GETTY

Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 530 млн долларов помощи Украине.

Источник: Всемирный банк

Детали: Отмечается, что средства направлены на удовлетворение "насущных потребностей, возникших в результате вторжения России в Украину".

Реклама:

Финансирование Международного банка реконструкции и развития поддерживается своевременными гарантиями займа со стороны Великобритании ($500 млн) и Дании ($30 млн) и было привлечено в рамках проекта "Государственные расходы для укрепления административного потенциала Украины" (PEACE).

Региональный страновой директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи сказал, что потребности Украины на реконструкцию и восстановление даже на ближайшие три года составят более 100 млрд долларов США, и эта цифра, как ожидается, будет расти по мере продолжения войны.

Отмечается, что на сегодня Всемирный банк мобилизовал почти $13 млрд чрезвычайного финансирования для Украины, включая обязательства и обещания доноров, из которых $11 млрд полностью освоено.  Эта помощь помогла и дальше предоставлять основные государственные услуги населению и смягчить последствия вызванных войной  потерь.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаэкономика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
война
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Последние новости
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил нового главу Ровенской облгосадминистрации
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
Все новости...
Реклама: