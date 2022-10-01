Всемирный банк выделит 530 миллионов долларов финансирования для Украины

Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 530 млн долларов помощи Украине.

Источник: Всемирный банк

Детали: Отмечается, что средства направлены на удовлетворение "насущных потребностей, возникших в результате вторжения России в Украину".

Финансирование Международного банка реконструкции и развития поддерживается своевременными гарантиями займа со стороны Великобритании ($500 млн) и Дании ($30 млн) и было привлечено в рамках проекта "Государственные расходы для укрепления административного потенциала Украины" (PEACE).

Региональный страновой директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи сказал, что потребности Украины на реконструкцию и восстановление даже на ближайшие три года составят более 100 млрд долларов США, и эта цифра, как ожидается, будет расти по мере продолжения войны.

Отмечается, что на сегодня Всемирный банк мобилизовал почти $13 млрд чрезвычайного финансирования для Украины, включая обязательства и обещания доноров, из которых $11 млрд полностью освоено. Эта помощь помогла и дальше предоставлять основные государственные услуги населению и смягчить последствия вызванных войной потерь.