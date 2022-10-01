КНДР впервые провела четыре запуска баллистических ракет за неделю

Северная Корея испытала две баллистические ракеты - это первый случай, когда государство, обладающее ядерным оружием, провело четыре запуска за одну неделю.

Источник: Japan Times со ссылкой на Министерство обороны Японии, министр обороны Японии Тосиро Ино

Детали: Министерство обороны заявило, что обе ракеты упали в Японское море, за пределами исключительной экономической зоны Японии, которая простирается на около 370 километров от побережья.

Тосиро Ино сказал, что первая ракета пролетела около 400 км, достигнув максимальной высоты около 50 км, а вторая пролетела 350 км и также достигла высоты 50 км, и что они летели по неправильным траекториям.

Военные Южной Кореи также подтвердили запуск двух баллистических ракет малой дальности, добавив, что они были выпущены из района Сунан в Пхеньяне.

Это шестая и седьмая ракеты, запущенные КНДР с начала недели. Как отмечается, КНДР испытала две ракеты малой дальности в среду и одну - в воскресенье. В четверг она запустила две баллистические ракеты малой дальности, всего через несколько часов после того, как вице-президент США Камала Харрис посетила Южную Корею для переговоров с президентом Юн Сук Йолем в Сеуле, где она осудила "провокационную ядерную риторику" Пхеньяна.

Тосиро Ино заявил, что действия Северной Кореи, включая запуск баллистических ракет четыре раза подряд только за последнюю неделю, абсолютно неприемлемы и представляют угрозу миру и безопасности региона и международного сообщества.

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Последние ракетные испытания состоялись после того, как США, Южная Корея и Япония провели 30 сентября трехсторонние противолодочные военные учения. Ранее на этой неделе США и Южная Корея провели совместные военные учения с участием авианосной ударной группы ВМС США "Рональд Рейган".

Сообщается, что испытание, проведенное КНДР в воскресенье, стало ее первым крупным испытанием оружия с начала июня, когда она запустила беспрецедентные восемь баллистических ракет из нескольких точек.