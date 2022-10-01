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КНДР впервые провела четыре запуска баллистических ракет за неделю

Анастасия КалатурСуббота, 1 октября 2022, 03:20
КНДР впервые провела четыре запуска баллистических ракет за неделю
ФОТО: GETTY

Северная Корея испытала две баллистические ракеты - это первый случай, когда государство, обладающее ядерным оружием, провело четыре запуска за одну неделю.

Источник: Japan Times со ссылкой на Министерство обороны Японии, министр обороны Японии Тосиро Ино

Детали: Министерство обороны заявило, что обе ракеты упали в Японское море, за пределами исключительной экономической зоны Японии, которая простирается на около 370 километров от побережья.

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Тосиро Ино сказал, что первая ракета пролетела около 400 км, достигнув максимальной высоты около 50 км, а вторая пролетела 350 км и также достигла высоты 50 км, и что они летели по неправильным траекториям.

Военные Южной Кореи также подтвердили запуск двух баллистических ракет малой дальности, добавив, что они были выпущены из района Сунан в Пхеньяне.

Это шестая и седьмая ракеты, запущенные КНДР с начала недели.  Как отмечается, КНДР испытала две ракеты малой дальности в среду и одну - в воскресенье. В четверг она запустила две баллистические ракеты малой дальности, всего через несколько часов после того, как вице-президент США Камала Харрис посетила Южную Корею для переговоров с президентом Юн Сук Йолем в Сеуле, где она осудила "провокационную ядерную риторику" Пхеньяна.

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Тосиро Ино заявил, что действия Северной Кореи, включая запуск баллистических ракет четыре раза подряд только за последнюю неделю, абсолютно неприемлемы и представляют угрозу миру и безопасности региона и международного сообщества.

Последние ракетные испытания состоялись после того, как США, Южная Корея и Япония провели 30 сентября трехсторонние противолодочные военные учения. Ранее на этой неделе США и Южная Корея провели совместные военные учения с участием авианосной ударной группы ВМС США "Рональд Рейган".

Сообщается, что испытание, проведенное КНДР в воскресенье, стало ее первым крупным испытанием оружия с начала июня, когда она запустила беспрецедентные восемь баллистических ракет из нескольких точек.

Темы: Северная Кореяоружие
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