"Мы окружены, звоню попрощаться": оккупант из "котла" жалуется жене - перехват

Главное управление разведки обнародовало разговор оккупанта с женой, в котором он жалуется, что они попали в "котел" и звонит попрощаться.

Источник: ГУР

Детали: Военный РФ, находясь в тяжелом моральном состоянии, позвонил из Украины домой, чтобы попрощаться с женой.

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Он даже не обращает внимания на запрет пользоваться мобильными, говорит, что хочет наговориться с женой перед смертью и готов, чтобы Вооруженные силы хоть сейчас ударили туда ракетой.

Прямая речь: "Мы в кольце, Люба. Нам п#%да скоро. Я просто позвонил попрощаться"