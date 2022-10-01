МИД предлагает государствам-партнерам варианты ответов на российские попытки аннексии

МИД Украины выступило с заявлением в ответ на попытку России аннексировать украинские территории, в котором предложило государствам-партнерам варианты ответов на противоправные действия РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, МИД предлагает партнерам предпринять решительные и безотлагательные действия для защиты международного правопорядка: ускорить предоставление Украине всей необходимой военной, экономической и финансовой помощи, а также ввести дополнительные жесткие санкции против России.

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МИД просит изолировать Россию и ее руководство от цивилизованного мира. "Им не место в международных организациях и на международных площадках", – говорится в заявлении.

Кроме того, Украина настаивает на необходимости юридически и политически "признать Россию тем, чем она является: государством-террористом".

МИД также призывает каждое государство поддержать инициативу по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, инициированного украинской стороной для привлечения высшего военно-политического руководства России к ответственности за развязывание преступной войны против Украины.

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"Украина и мир никогда не признают российские попытки установить контроль над украинской землей и не согласятся на неправомерные российские ультиматумы. Реализуя свое законное право на самооборону, Украина продолжит освобождать временно оккупированные Россией территории, восстанавливая свою территориальную целостность в международно признанных границах, освобождая своих людей от оккупации, защищая свое право на существование как государства и нации. Украина обеспечит привлечение Кремля к ответственности за все совершенные преступления", – заявило министерство иностранных дел Украины.

Напомним, лидеры всех стран Европейского Союза опубликовали совместное заявление, в котором решительно отвергли и безоговорочно осудили незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты будут в дальнейшем поддерживать усилия Украины по возобновлению контроля над территориями, захваченными Россией.

США, Великобритания и Канада ввели против России дополнительные санкции.