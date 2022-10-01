Обстрел дома в Николаеве: под завалами нашли тело женщины

Под завалами пятиэтажного дома в Николаеве, в который попала российская ракета в ночь на субботу, нашли тело женщины.

Источник: ГУ ГСЧС в Николаевской области

фото ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 17:00 1 октября завершены поисковые работы на месте трагедии в пятиэтажном жилом доме в одном из районов города Николаева, а также разбор конструктивных элементов разрушенного здания.

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Подразделениями оперативно-спасательной службы деблокировано из-под завалов тело погибшей женщины, 1993 г.р."

Что предшествовало: Ночью на 1 октября стало известно, что россияне обстреляли Николаев и попали в жилой дом.

В результате обстрела разрушены квартиры на 4 и 5 этажах.