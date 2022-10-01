Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Обстрел дома в Николаеве: под завалами нашли тело женщины

Катерина ТищенкоСуббота, 1 октября 2022, 20:58
разбор завалов в Николаеве, фото ГСЧС

Под завалами пятиэтажного дома в Николаеве, в который попала российская ракета в ночь на субботу, нашли тело женщины.

Источник: ГУ ГСЧС в Николаевской области

 
фото ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 17:00 1 октября завершены поисковые работы на месте трагедии в пятиэтажном жилом доме в одном из районов города Николаева, а также разбор конструктивных элементов разрушенного здания.

Подразделениями оперативно-спасательной службы деблокировано из-под завалов тело погибшей женщины, 1993 г.р."

 

Что предшествовало: Ночью на 1 октября стало известно, что россияне обстреляли Николаев и попали в жилой дом.

В результате обстрела разрушены квартиры на 4 и 5 этажах.

Темы: Николаеввойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Путин больше хочет удержать оккупированный юг Украины, а не Луганщину – ISW

ФСБ была против обмена "азовцев", но Путин хотел вернуть Медведчука – WP

В МИД прокомментировали переворот в Буркина-Фасо, вспомнили наемников РФ

Глава Минобороны Германии внезапно прибыла в Одессу

Зеленский: Там, где Россия проводила "референдум", теперь украинский флаг

МИД предлагает государствам-партнерам варианты ответов на российские попытки аннексии

Все новости...
Николаев
Обстрел Николаева: оккупанты разрушили два этажа жилого дома
Николаев: Россияне попали в жилой дом
Россия атаковала Запорожье, Днепр и Николаев ракетами, Одессу и Николаев – дронами
Последние новости
10:26
Враг не оставляет в покое приграничные области, ситуация на Херсонщине напряженная - отчеты ОВА
10:22
Бахматюку грозит дело о мошенничестве на $1 миллиард
09:59
Кулеба поговорил с Блинкеном о новой помощи США и российской аннексии
09:47
Оккупанты потеряли уже более 60 тысяч воинов
09:45
Какие бесплатные медицинские услуги могут получить пожилые люди – объясняет НСЗУ
09:30
Гендиректор МАГАТЭ едет в Украину и Россию обсуждать зону безопасности вокруг ЗАЭС
09:19
ВСУ атаковали объект россиян в районе Золотого, ликвидированы 60 оккупантов - ОВА
08:52
Британская разведка: потеря Лимана - значительная политическая неудача России
08:37
ВСУ сбили пять из семи иранских дронов-камикадзе, которые атаковали Николаевщину
07:54
оновленоРоссияне атаковали Кривой Рог дроном-камикадзе: попал в лицей
Все новости...