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Британская разведка: потеря Лимана - значительная политическая неудача России

"Европейская правда"Воскресенье, 2 октября 2022, 08:52

Российские силы окончательно потеряли контроль над стратегически важным городом Лиман Донецкой области, вероятно, понеся значительные потери - эта очередная неудача РФ усилит давление на командование российской армии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в воскресном обзоре разведки министерства обороны Великобритании.

Она оценивает, что Лиман обороняли недоукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов России, а также контингенты добровольно мобилизованных резервистов.

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"Силы (России), вероятно, понесли значительные потери, поскольку они отходили по единственной дороге из города, которая все еще находится в руках россиян", - отмечается в обзоре.

Британская разведка объясняет, что в оперативном плане Лиман имеет важное значение, поскольку контроль над ним означает контроль над ключевой переправой через реку Северский Донец, за которой Россия пытается укрепить свою оборону.

"Уход России из Лимана также является значительной политической неудачей (России), учитывая, что он расположен в пределах Донецкой области - региона, который Россия якобы стремилась "освободить" и который она пыталась незаконно аннексировать", - добавляют там.

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В британской разведке отмечают, что вывод российских войск из Лимана привел к дальнейшей волне публичной критики военного руководства РФ со стороны отдельных должностных лиц. А дальнейшие потери территорий "почти наверняка приведут к усилению этой публичной критики и усилению давления на высший командный состав".

Напомним, в субботу на въезде в город Лиман Донецкой области установили украинский флаг. Минобороны России в свою очередь заявило об отводе войск из Лимана, но украинская сторона отметила, что бои в городе продолжаются.

Темы: ВеликобританияразведкавойнаДонецкая область
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