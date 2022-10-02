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"У нас все старое, это стыд": оккупант призывает мать не верить российской пропаганде - перехват

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 12:44

Главное управление разведки обнародовало разговор российского воина с матерью, где он объясняет, что кремлевская пропаганда врет, а ситуация на фронте для них непростая.

Источник: ГУР

Детали: Разведчики отмечают, что военный из 6-й армии 138-го отдельного мотострелкового дивизиона. Он просит мать не верить пропаганде, рассказывает, что у них старая техника, а новую они видят крайне редко.

Вояка говорит, что возмущен тем, что показывают по росБТ - "параша это все, тут стыд и срам происходит, и на технику смотрели - аж слезы наворачиваются", на что мать спрашивает у сына: "Все, что показывают - убиваем мы их, наступаем, сдерживаем - что же это все, тоже вранье?".

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Темы: Росcияпропагандавойна
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