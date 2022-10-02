Неизвестные пытались шпионить за тренировками украинских военных в Германии

Неизвестные лица, вероятно, пытались шпионить за тренировочным полигоном Бундесвера "Вильдфлекен" с помощью беспилотников в ночь с 30 сентября на 1 октября, где украинские военные обучаются на бронеавтомобилях Dingo.

Как сообщает "Европейская правда", это изданию Business Insider подтвердило федеральное министерство обороны Германии.

Ведомство подтвердило, что после обнаружения беспилотников в непосредственной близости от военного полигона на границе между Баварией и Гессен была проведена полицейская операция, расследование продолжается.

От источников в сфере безопасности Business Insider узнал, что беспилотников возле тренировочного полигона было не менее десяти. При этом утверждается, что "никакой опасности для общественности в любое время не было".

Кто стоит за вероятной слежкой за украинскими военными, в министерстве не сообщили, но неофициально подозревают, что за этим может стоять Россия.

Напомним, что это не первый подобный случай. В конце августа стало известно, что российские спецслужбы создали агентурную сеть в европейских странах, в частности Германии, где собирали информацию о вооружении, которое готовится для поставки Украине, и тренировках украинских военных.

После того как Соединенные Штаты и Германия весной объявили, что украинские солдаты будут учиться на западном оружии, например Panzerhaubitze 2000, немецкие власти заметили подозрительные автомобили перед военными объектами в Графенвере и Идар-Оберштайне.

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О передаче Украине бронеавтомобилей Dingo стало известно в сентябре - через несколько недель после того, как правительство Германии отказалось их поставлять. Транспортная машина общей защиты Dingo - это бронированная аэромобильная и вооруженная колесная машина для патрулирования и разведки.