Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Неизвестные пытались шпионить за тренировками украинских военных в Германии

"Европейская правда"Воскресенье, 2 октября 2022, 14:23

Неизвестные лица, вероятно, пытались шпионить за тренировочным полигоном Бундесвера "Вильдфлекен" с помощью беспилотников в ночь с 30 сентября на 1 октября, где украинские военные обучаются на бронеавтомобилях Dingo.

Как сообщает "Европейская правда", это изданию Business Insider подтвердило федеральное министерство обороны Германии.

Ведомство подтвердило, что после обнаружения беспилотников в непосредственной близости от военного полигона на границе между Баварией и Гессен была проведена полицейская операция, расследование продолжается.

От источников в сфере безопасности Business Insider узнал, что беспилотников возле тренировочного полигона было не менее десяти. При этом утверждается, что "никакой опасности для общественности в любое время не было".

Кто стоит за вероятной слежкой за украинскими военными, в министерстве не сообщили, но неофициально подозревают, что за этим может стоять Россия.

Напомним, что это не первый подобный случай. В конце августа стало известно, что российские спецслужбы создали агентурную сеть в европейских странах, в частности Германии, где собирали информацию о вооружении, которое готовится для поставки Украине, и тренировках украинских военных.

После того как Соединенные Штаты и Германия весной объявили, что украинские солдаты будут учиться на западном оружии, например Panzerhaubitze 2000, немецкие власти заметили подозрительные автомобили перед военными объектами в Графенвере и Идар-Оберштайне.

ВИДЕО ДНЯ

О передаче Украине бронеавтомобилей Dingo стало известно в сентябре - через несколько недель после того, как правительство Германии отказалось их поставлять. Транспортная машина общей защиты Dingo - это бронированная аэромобильная и вооруженная колесная машина для патрулирования и разведки.

Темы: Германиявойнаармия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ освободили Торское и накрывают огнем оккупантов в Кременной – Восточная группировка

Зеленский рассказал, как получает отчеты о деоккупации: Успехи не ограничиваются Лиманом

Досрочные выборы в Болгарии выиграла партия экс-премьера Бойко Борисова - экзит-полы

Генсек НАТО: Освобождение Лимана показывает, что Украина может оттеснить войска РФ

видеоОбъединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу

Папа Римский призвал Путина остановить войну, а Зеленского - открыться предложениям мира

Все новости...
Германия
Глава Минобороны Германии внезапно прибыла в Одессу
Германия выступает против ограничения цен на весь импорт газа в ЕС
Российский "невидимый" беспилотник содержит детали из Германии, Японии и Китая – СМИ
Последние новости
03:45
ВСУ имеют частичный успех, за сутки уничтожили 40 оккупантов - ОК "Юг"
03:13
Залужний обговорив із Марком Міллі забезпечення ЗСУ
02:50
Военные на юге просят не сообщать положительные новости преждевременно
02:36
На Сумщине россияне били из ствольной артиллерии: повредили 10 частных домов
01:53
В ОП считают, что Украина может вступить в НАТО ускоренно: как Финляндия и Швеция
00:42
Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки
23:54
ВСУ освободили Торское и накрывают огнем оккупантов в Кременной – Восточная группировка
23:17
Зеленский рассказал, как получает отчеты о деоккупации: Успехи не ограничиваются Лиманом
22:52
фотоНа Харьковщине нацгвардейцы захватили российский беспилотник-разведчик
22:29
Обстрел остановки транспорта на Днепропетровщине: одна из пострадавших умерла
Все новости...