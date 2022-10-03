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Залужний обговорив із Марком Міллі забезпечення ЗСУ

Алена МазуренкоПонедельник, 3 октября 2022, 03:13
ЗАЛУЖНЫЙ, ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "Сегодня вечером (2 октября - ред.) провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии.

Искренне благодарен всему Американскому народу и его лидерам за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в эти трудные времена".

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Темы: ЗалужныйВооруженные силыСША
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