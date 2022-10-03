Залужний обговорив із Марком Міллі забезпечення ЗСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "Сегодня вечером (2 октября - ред.) провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии.

Реклама:

Искренне благодарен всему Американскому народу и его лидерам за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в эти трудные времена".