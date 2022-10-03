Официально: главные пророссийские партии не прошли в парламент Латвии, выиграла партия премьера

В Латвии подсчитали 100% голосов на парламентских выборах в эту субботу – согласно результатам, в новый состав Сейма не пройдут главные пророссийские партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные латвийского центризбиркома.

7 партий в итоге преодолели 5%-ный барьер. Лидировала партия "Новое Единство" действующего премьер-министра Кришьяниса Кариньша с 18,97% голосов, у нее будет самое большое количество мандатов - 26. При премьерстве Кариньша Латвия была одним из европейских лидеров в поддержке Украины и противостоянии вторжения России.

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Наибольшей сенсацией выборов стало то, что главные пророссийские партии Латвии оказались за бортом парламента - это при том, что на начало года российское меньшинство составляло около 25% жителей.

Победитель выборов 2018 года, партия "Согласие", традиционно поддерживаемая пророссийскими избирателями, получила лишь 4,81%.

Провальный результат и у "Русского союза Латвии", откровенно пропутинской и даже неосталинистской политической силы, – 3,63%.

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В то же время, в парламент удалось попасть недавно основанной партии "За стабильность!", возглавляемой бывшим активистом "Согласия" Алексеем Росликовым. Это популистская антиваксерская партия, выступающая за разрешение голосования негражданам.

На втором месте с 12,44% лидирует Союз "зеленых" и крестьян, который в Сейме последнего созыва был пятым (16 мандатов).

Далее расположились "Объединенный список" – 11,01% (15 мандатов), "Национальное объединение" – 9,29% (13 мандатов)", "За стабильность" – 6,80% (11 мандатов), " Латвия на первом месте" – 6,24% (9 мандатов), "Прогрессивные" – 6,16% (10 мандатов).

Читайте в статье о том, какие изменения могут принести выборы в Латвии.