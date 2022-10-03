Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Официально: главные пророссийские партии не прошли в парламент Латвии, выиграла партия премьера

"Европейская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 08:31

В Латвии подсчитали 100% голосов на парламентских выборах в эту субботу – согласно результатам, в новый состав Сейма не пройдут главные пророссийские партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные латвийского центризбиркома.

7 партий в итоге преодолели 5%-ный барьер. Лидировала партия "Новое Единство" действующего премьер-министра Кришьяниса Кариньша с 18,97% голосов, у нее будет самое большое количество мандатов - 26. При премьерстве Кариньша Латвия была одним из европейских лидеров в поддержке Украины и противостоянии вторжения России.

Наибольшей сенсацией выборов стало то, что главные пророссийские партии Латвии оказались за бортом парламента - это при том, что на начало года российское меньшинство составляло около 25% жителей.

Победитель выборов 2018 года, партия "Согласие", традиционно поддерживаемая пророссийскими избирателями, получила лишь 4,81%.

Провальный результат и у "Русского союза Латвии", откровенно пропутинской и даже неосталинистской политической силы, – 3,63%.

В то же время, в парламент удалось попасть недавно основанной партии "За стабильность!", возглавляемой бывшим активистом "Согласия" Алексеем Росликовым. Это популистская антиваксерская партия, выступающая за разрешение голосования негражданам.

ВИДЕО ДНЯ

На втором месте с 12,44% лидирует Союз "зеленых" и крестьян, который в Сейме последнего созыва был пятым (16 мандатов).

Далее расположились "Объединенный список" – 11,01% (15 мандатов), "Национальное объединение" – 9,29% (13 мандатов)", "За стабильность" – 6,80% (11 мандатов), " Латвия на первом месте" – 6,24% (9 мандатов), "Прогрессивные" – 6,16% (10 мандатов).

Читайте в статье о том, какие изменения могут принести выборы в Латвии.

Темы: Латвиявиборы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В новом пакете военной помощи США будут 4 HIMARS - СМИ

фото, обновленоПолицейская погибла во время операции по задержанию преступника в Черновцах

Маск вспомнил об "ошибке Хрущева" и предложил Украине капитулировать

Россияне отпустили гендиректора ЗАЭС - МАГАТЭ

фото, видеоВСУ освободили Боровую на Харьковщине

Судью Верховного Суда с российским паспортом не уволили во время тайного голосования - ЦПК

Все новости...
Латвия
В Латвию для учений доставят ракетные системы HIMARS
Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, стремящимся избежать мобилизации – глава МИД
Глава МИД Латвии: массовые захоронения в Изюме доказывают, что РФ – террористическое государство
Последние новости
22:26
Кандидаты на санкции: ГБР подготовило перечень российских компаний в Украине
22:23
Украина на пути достижения своих стратегических целей в войне с Россией - Пентагон
22:17
В новом пакете военной помощи США будут 4 HIMARS - СМИ
22:14
В Румынии обыски в компании, связанной с "Газпромом", из-за подозрений в шпионаже
22:06
Зеленский присвоил 5 защитникам Мариуполя и "Азовстали" звание Героев Украины
22:03
Зеленский отреагировал на "русский Крым" Маска
21:55
"Двойка" за политмышление: украинцы отреагировали на версию Маска о "мире" между Украиной и РФ
21:45
фотоРоссия заработала минимум $530 млн на продаже краденого у Украины зерна - расследование
21:40
Послы ЕС в понедельник не утвердили новые санкции против РФ - СМИ
21:37
фото, обновленоПолицейская погибла во время операции по задержанию преступника в Черновцах
Все новости...