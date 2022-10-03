Глава Пентагона заявил, что украинцы изменили динамику на поле боя

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина "достигает прогресса" в Херсонской области, продолжая противостоять российскому вторжению, и добавил, что произошли "определенные изменения в динамике боевых действий".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью CNN.

Остин объяснил это изменение мастерством украинских солдат и стратегическим использованием ими оружия, предоставленного союзниками США и НАТО, в частности, высокомобильных зенитно-ракетных комплексов (HIMARS).

"То, что мы наблюдаем сейчас, является своеобразным изменением динамики на поле боя", - сказал Остин. "Они очень, очень хорошо поработали в районе Харькова и движутся, чтобы воспользоваться возможностями, которые появились. Бои в Херсонской области идут немного медленнее, но они продвигаются вперед" - отметил он.

Остин отметил, что украинские силы используют "такие технологии, как HIMARS" и применяют их "правильным способом" для "проведения атак на такие объекты, как склады материально-технического обеспечения и командные пункты, что забирает значительные возможности у россиян".

Таким образом, украинцы "изменили динамику, и это создало возможность для них маневрировать", добавил он.

Отвечая на вопрос, почему США не предоставили Украине оружие большей дальности, о котором просили украинцы, Остин сказал, что общается со своим украинским коллегой, министром обороны Алексеем Резниковым, "регулярно", и считает, что США были "очень эффективными в предоставлении им тех вещей, которые являются очень, очень эффективными на поле боя".

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"Дело не только в оборудовании, которое у вас есть. Речь идет о том, как вы используете это оборудование, как вы синхронизируете вещи вместе, чтобы создать эффекты на поле боя, которые затем могут создать возможности", - сказал он.

Остин отметил, что то, что произойдет в Украине, "трудно предсказать", но заверил, что США "будут продолжать оказывать помощь в сфере безопасности столько, сколько это будет нужно".

"Украинцы поразили мир своей способностью дать отпор, способностью проявлять инициативу, своей преданностью защите демократии", - сказал он. "И эта готовность бороться сплотила международное сообщество в стремлении предоставить им помощь в сфере безопасности, чтобы они могли продолжать бороться" - добавил глава Пентагона.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин осудил заявления России о возможном использовании ядерного оружия и отметил, что он передавал российскому визави Сергею Шойгу предупреждения о возможных последствиях такого шага.