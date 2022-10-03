Уцелевшие в Лимане оккупанты бежали в Счастье – глава Луганской ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты во время деоккупации бежали из Лимана, что в Донецкой области, в город Счастье, что в Луганской области.

Источник: Сергей Гайдай в Telegram и Центр стратегических коммуникаций ВСУ (СтратКом ВСУ)

Прямая речь: "Каждый день поступают раненые россияне в медицинские учреждения Старобельска. Вблизи одной из больниц даже устроили блокпост.

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Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло – им удалось бежать подальше, в Счастье.

30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск".

Детали: Оккупированный в этом году город Счастье расположен в 24 км от Луганска, оккупированного с 2014 года.

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Лиман и Счастье на карте deepstatemap.live

Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщает, что мобилизованные из Луганской области, отступившие из района Лимана, уже несколько дней живут под открытым небом в городе Счастье, а командование обвиняет их в дезертирстве и угрожает расправой.

По словам Гайдая, оккупанты жалуются, что Вооруженные Силы Украины якобы мешают им "создать оборонный рубеж в Кременной".

Между тем, сообщил глава Луганской ОВА, 2 октября авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов.

Подтверждено поражение пункта управления, пяти мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также зенитный ракетный комплекс противника.

Кроме того, украинские подразделения ПВО сбили вертолет Ка-52, штурмовик Су-25 и восемь беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки, в частности, поразили 2 командных пункта, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также 8 других важных объектов противника.

Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское.

Россияне обстреляли такие населенные пункты:

на Краматорском направлении: Новосадово, Белогоровка, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменское, Спорное;

на Бахмутском направлении: Федоровка, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелиповка, Юрьевка, Клищиевка, Нью-Йорк.

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