Сентябрь в столице был холоднее и дождливее, чем обычно
Понедельник, 3 октября 2022, 11:56
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +12,7°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.
Источник: Центральная геофизическая обсерватория Срезневского
Детали: Метеорологическая осень в столице началась второго числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15,0°С.
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Самым теплым днем было 1 сентября, когда максимальная температура достигла + 21,1°С, а самым холодным - 25 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +5,9°С.
В сентябре на проспекте Науки, 37 выпало 63 мм осадков, или 109% климатической нормы.
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