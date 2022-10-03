Сентябрь в столице был холоднее и дождливее, чем обычно

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +12,7°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория Срезневского

Детали: Метеорологическая осень в столице началась второго числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15,0°С.

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Самым теплым днем было 1 сентября, когда максимальная температура достигла + 21,1°С, а самым холодным - 25 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +5,9°С.

В сентябре на проспекте Науки, 37 выпало 63 мм осадков, или 109% климатической нормы.