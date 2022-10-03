Вересень у столиці був холоднішим і дощовитішим, ніж зазвичай
Понеділок, 3 жовтня 2022, 11:56
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +12,7°С, що нижче за кліматичну норму на 2,2°С.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія Срезневського
Деталі: Метеорологічна осінь у столиці розпочалась другого числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15,0°С.
Найтеплішим днем було 1 вересня, коли максимальна температура досягла + 21,1°С, а найхолоднішим – 25 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +5,9°С.
У вересні на проспекті Науки, 37 випало 63 мм опадів, або 109 % кліматичної норми.
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