Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Вересень у столиці був холоднішим і дощовитішим, ніж зазвичай

Роман ПетренкоПонеділок, 3 жовтня 2022, 11:56
ФОТО: PIXABAY

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +12,7°С, що нижче за кліматичну норму на 2,2°С.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія Срезневського

Деталі: Метеорологічна осінь у столиці розпочалась другого числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15,0°С.

Найтеплішим днем було 1 вересня, коли максимальна температура  досягла + 21,1°С, а найхолоднішим – 25 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +5,9°С.

У вересні на проспекті Науки, 37 випало 63 мм опадів, або 109 % кліматичної норми.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київпогода
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У новому пакеті військової допомоги США будуть 4 HIMARS – ЗМІ

фото, оновленоПоліцейська загинула під час операції з затримання злочинця в Чернівцях

Маск згадав "помилку Хрущова" та запропонував Україні капітулювати

Росіяни відпустили гендиректора ЗАЕС – МАГАТЕ

фото, відеоЗСУ звільнили Борову на Харківщині

Суддю Верховного Суду з російським паспортом не звільнили під час таємного голосування – ЦПК

Усі новини...
Київ
У Києві пускають два нові автобусні маршрути
11 автобусів від Риги вийдуть на маршрути Києва 1 жовтня – Кличко
Київські школи охоронятиме "Муніципальна охорона" – КМДА
Останні новини
02:11
Медведєв прокоментував твіти Маска: "Молодець"
01:24
РФ гатила з артилерії по Сумщині — 11 приходів
00:45
оновленоРосіяни атакували Харків
00:43
Найзаможніші росіяни втратили понад $90 мільярдів від початку року
00:39
Посли ЄС у понеділок не затвердили нові санкції проти РФ - ЗМІ
00:36
Зеленський: Вважати всіх колаборантами, хто був в окупації, це маячня
23:59
Зеленський: Перспектива бойових дій очевидна – все більше окупантів намагаються втекти
23:27
ЗМІ дізналися про виплати Радою депутатам-втікачам Ковальову і Козаку
22:38
Росія завдала екології України збитків у $35 мільярдів
22:30
Прем’єрка Франції: Наша мета – зробити ціну війни нестерпною для Росії
Усі новини...