Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Харьковщине задержали "сборщицу налогов", которая работала на оккупантов – ГБР

"Украинская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 12:12
На Харьковщине задержали сборщицу налогов, которая работала на оккупантов – ГБР
Сборщица налогов в Купянске, фото ГБР

Государственное бюро расследований задержало в освобожденном Купянске Харьковской области "сборщицу налогов" для оккупантов. 

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Женщина помогала оккупантам собирать дань с местного населения, которую оккупанты называли "налогами". Именно с ее помощью захватчики ставили на свой учет местных предпринимателей и заставляли платить деньги за разрешения на ведение предпринимательской деятельности". 

Реклама:

Детали: До этого женщина работала главным государственным инспектором Купянского отдела ГУ ГНС в Харьковской области. После освобождения Купянска она сбежала к родителям в город Чугуев, где ее задержали сотрудники ГБР.

Женщине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Харьковская область
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: