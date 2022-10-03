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На Харьковщине задержали "сборщицу налогов", которая работала на оккупантов – ГБР

"Украинская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 12:12
Сборщица налогов в Купянске, фото ГБР

Государственное бюро расследований задержало в освобожденном Купянске Харьковской области "сборщицу налогов" для оккупантов. 

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Женщина помогала оккупантам собирать дань с местного населения, которую оккупанты называли "налогами". Именно с ее помощью захватчики ставили на свой учет местных предпринимателей и заставляли платить деньги за разрешения на ведение предпринимательской деятельности". 

Детали: До этого женщина работала главным государственным инспектором Купянского отдела ГУ ГНС в Харьковской области. После освобождения Купянска она сбежала к родителям в город Чугуев, где ее задержали сотрудники ГБР.

Женщине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Темы: Харьковская областьГБР
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