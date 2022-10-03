На Харьковщине задержали "сборщицу налогов", которая работала на оккупантов – ГБР

Государственное бюро расследований задержало в освобожденном Купянске Харьковской области "сборщицу налогов" для оккупантов.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Женщина помогала оккупантам собирать дань с местного населения, которую оккупанты называли "налогами". Именно с ее помощью захватчики ставили на свой учет местных предпринимателей и заставляли платить деньги за разрешения на ведение предпринимательской деятельности".

Детали: До этого женщина работала главным государственным инспектором Купянского отдела ГУ ГНС в Харьковской области. После освобождения Купянска она сбежала к родителям в город Чугуев, где ее задержали сотрудники ГБР.

Женщине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.