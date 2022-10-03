МИД Чехии призвал граждан покинуть Россию

Министерство иностранных дел Чехии в понедельник призвало своих граждан покинуть Россию из-за угрозы ухудшения ситуации с безопасностью в связи с вторжением в Украину.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, пишет "Европейская правда".

"В связи с продолжающимся военным вторжением Российской Федерации в Украину и возможной угрозой ухудшения безопасности в стране, особенно для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чешской Республики настоятельно предостерегает от поездок на территорию Российской Федерации. МИД призывает граждан Чешской Республики покинуть страну", - говорится в сообщении.

Если чехи решат остаться в стране, министерство призвало их соблюдать максимальную осторожность, следить за достоверными СМИ и иметь план выезда из России на случай чрезвычайной ситуации.

"В связи с объявлением частичной мобилизации гражданам Чехии, которые также имеют российское гражданство, следует иметь в виду, что в случае пребывания на территории Российской Федерации они воспринимаются российскими властями как прежде всего граждане РФ и не могут быть обеспечены надлежащей, полноценной консульской защитой со стороны посольства Чешской Республики в Москве", - напомнили в министерстве.

Напомним, в Чехии за сентябрь в рамках общественной инициативы собрали средства на закупку модернизированного танка T-72 для ВСУ, он скоро отправится в Украину.