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В Каховке во второй раз из плена освободили директора школы - территориальная община

Станислав ПогориловПонедельник, 3 октября 2022, 17:36
В Каховке во второй раз из плена освободили директора школы - территориальная община
Виктор Пендальчук, фото: Facebook

Директор каховской школы Виктор Пендальчук во второй раз был освобожден из плена оккупантов, сообщила каховская городская территориальная община.

Источник: Каховская городская территориальная община в Facebook

Дословно: "Виктор Пендальчук, который во второй раз был забран военными РФ еще 10 сентября, вернулся домой".

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Что предшествовало:

  • Пендальчука уже забирали в плен россияне 30 апреля.
  • Накануне нового учебного года в Новой Каховке оккупанты предлагали родителям школьников единовременно заплатить по 2 тысячи рублей за то, чтобы ребенка отпустили в русифицированную школу.

Темы: оккупацияпленныевойнаУкраина
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