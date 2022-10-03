В Каховке во второй раз из плена освободили директора школы - территориальная община
Понедельник, 3 октября 2022, 17:36
Директор каховской школы Виктор Пендальчук во второй раз был освобожден из плена оккупантов, сообщила каховская городская территориальная община.
Источник: Каховская городская территориальная община в Facebook
Дословно: "Виктор Пендальчук, который во второй раз был забран военными РФ еще 10 сентября, вернулся домой".
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Что предшествовало:
- Пендальчука уже забирали в плен россияне 30 апреля.
- Накануне нового учебного года в Новой Каховке оккупанты предлагали родителям школьников единовременно заплатить по 2 тысячи рублей за то, чтобы ребенка отпустили в русифицированную школу.