В Каховке во второй раз из плена освободили директора школы - территориальная община

Директор каховской школы Виктор Пендальчук во второй раз был освобожден из плена оккупантов, сообщила каховская городская территориальная община.

Источник: Каховская городская территориальная община в Facebook

Дословно: "Виктор Пендальчук, который во второй раз был забран военными РФ еще 10 сентября, вернулся домой".

Что предшествовало:

Пендальчука уже забирали в плен россияне 30 апреля.

Накануне нового учебного года в Новой Каховке оккупанты предлагали родителям школьников единовременно заплатить по 2 тысячи рублей за то, чтобы ребенка отпустили в русифицированную школу.