В Каховке во второй раз из плена освободили директора школы - территориальная община

Директор каховской школы Виктор Пендальчук во второй раз был освобожден из плена оккупантов, сообщила каховская городская территориальная община.

Источник: Каховская городская территориальная община в Facebook

Дословно: "Виктор Пендальчук, который во второй раз был забран военными РФ еще 10 сентября, вернулся домой".

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