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Сбежавшие от мобилизации крымчане хотят получить украинские загранпаспорта

Евгений КизиловПонедельник, 3 октября 2022, 18:03
Сбежавшие от мобилизации крымчане хотят получить украинские загранпаспорта
Очередь из крымчан у посольства Украины в Астане 3 октября, фото: "Радио Свобода"

Сотни человек, прибывших в Астану из Крыма через Россию, собрались перед посольством Украины в Казахстане. Многие из них планируют получить загранпаспорта.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Прибывшие из Крыма (большинство из них крымские татары) сообщили, что вынуждены были уехать, чтобы не попасть под объявленную Путиным мобилизацию.

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Прямая речь мужчины у посольства: "Многие из нас не хотят воевать. Мы, мусульмане, всегда проповедуем мир. Как можно проповедовать мир, если кого-то убивать? Там [в Украине] умирают мирные люди, уничтожается гражданская инфраструктура. Разве мусульмане будут это делать? Поэтому многие из нас просто отказались от этого".

Больше деталей: Мужчина говорит, что в Казахстане он проездом, так как дальше планирует поехать в Узбекистан, где живет его брат, который позвал его и предложил работу.

Еще один приехавший из Крыма мужчина, водитель автобуса дальнемагистральных рейсов, рассказал, что вместе с семьей уехал из АРК после того, как им на работе сказали принести военные билеты. Теперь они с женой хотят получить загранпаспорта и поехать в Европу.

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Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши заявил, что посольство "будет стараться помочь всем, чем сможет, вне зависимости от того, какие у них имеются документы". У некоторых также и российские паспорта.

По его словам, в основном все прибывшие люди стоят в очереди за получением загранпаспорта.

Прямая речь Алмаши: "Если они предоставляют паспорт гражданина Украины, и с гражданства Украины не выходили, то они — граждане Украины. Людей очень много. Моя задача состоит в том, чтобы они имели легальные документы… Мы должны всё проверить и по возможности всем им оформить: кому — загранпаспорт, кому — удостоверение о возвращении. Всё зависит от того, какие документы у них в наличии.

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о начале мобилизации в стране.
  • В оккупированном Россией Крыму также стартовала мобилизационная кампания, и коснулась она, прежде всего, крымских татар. Они начали массово покидать полуостров.

Темы: мобилизацияКрымРосcияпаспорт
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