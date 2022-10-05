ВСУ уничтожили на юге два российских вертолета — Командование

ВСУ уничтожили вертолеты Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского на Херсонщине.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Ориентировочные потери противника за сутки: 31 россиянин и более четырех десятков вражеской техники, среди которых 8 танков, 26 единиц авто-бронетехники, крупнокалиберная гаубица "Мста-Б" и пушка-гаубица. Кроме того, подразделения ПВО уничтожили 3 беспилотника "Орлан-10" в Бериславском и Николаевском районах.

Отмечается, что всего за сутки наша авиация нанесла 7 ударов по противнику. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач