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ВСУ уничтожили на юге два российских вертолета — Командование

"Украинская правда"Среда, 5 октября 2022, 02:46
ФОТО: GETTY

ВСУ уничтожили вертолеты Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского на Херсонщине.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Ориентировочные потери противника за сутки: 31 россиянин и более четырех десятков вражеской техники, среди которых 8 танков, 26 единиц авто-бронетехники, крупнокалиберная гаубица "Мста-Б" и пушка-гаубица. Кроме того, подразделения ПВО уничтожили 3 беспилотника "Орлан-10" в Бериславском и Николаевском районах.

Отмечается, что всего за сутки наша авиация нанесла 7 ударов по противнику. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач

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Темы: войнаРосcия
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