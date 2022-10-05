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Днепропетровщина: РФ повредила обстрелами лицеи и церковь

"Украинская правда"Среда, 5 октября 2022, 08:00
Днепропетровщина: РФ повредила обстрелами лицеи и церковь
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 5 октября россияне обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Под огонь попали Червоногригорьевская, Никопольская и Марганецкая громады.

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В Никополе обстрелом побили базы отдыха.

В Червоногригорьевской громаде два дома уничтожены, до 20 - изуродованы. Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач.

В Марганецкой громаде выясняются масштабы разрушений.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
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