Днепропетровщина: РФ повредила обстрелами лицеи и церковь
Среда, 5 октября 2022, 08:00
В ночь на 5 октября россияне обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко
Детали: Под огонь попали Червоногригорьевская, Никопольская и Марганецкая громады.
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В Никополе обстрелом побили базы отдыха.
В Червоногригорьевской громаде два дома уничтожены, до 20 - изуродованы. Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач.
В Марганецкой громаде выясняются масштабы разрушений.
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