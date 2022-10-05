Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Днепропетровщина: РФ повредила обстрелами лицеи и церковь

"Украинская правда"Среда, 5 октября 2022, 08:00
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 5 октября россияне обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Под огонь попали Червоногригорьевская, Никопольская и Марганецкая громады.

В Никополе обстрелом побили базы отдыха.

В Червоногригорьевской громаде два дома уничтожены, до 20 - изуродованы. Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач.

В Марганецкой громаде выясняются масштабы разрушений.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА

Разведка США считает, что за убийством Дугиной стоят украинские власти – СМИ

Зеленский предложил Раде уволить главу НБУ Шевченко

Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС

Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

фотоУкраина подает заявку на проведение Чемпионата мира 2030 по футболу

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне накрыли из "Градов" Никополь, четверо раненых
Россияне утром атаковали район Днепра ракетами
Обстрел остановки транспорта на Днепропетровщине: одна из пострадавших умерла
Последние новости
23:49
Зеленский обратился к оккупантам на русском: Иранские "Шахиды" не помогут, вы уже проиграли
23:08
Зеленский Защитники освободили на Херсонщине 3 населенных пункта
22:53
Предок кур: в Австралии нашли лапы вымершей самой большой птицы на Земле
22:43
фотоГермания передала Украине еще две ремонтно-эвакуационные машины
22:35
Россияне назначили ответственного за аннексированные области Украины
22:32
Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА
22:15
Три тысячи коллаборационистов, олигархов и компаний: чьи имена попали под санкции СНБО
21:55
Осеннее наступление: Резников на карте показал продвижение ВСУ вперед
21:49
МИД призывает к санкциям против "Росатома" из-за провозглашения Россией контроля над ЗАЭС
21:36
Украина начала процесс присоединения к Банку развития Совета Европы
Все новости...