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Пентагон не подтвердил сообщение о перемещении российского ядерного оружия

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 08:33

Пентагон не располагает информацией, подтверждающей сообщения о том, что Россия может перевозить тактическое ядерное оружие по железной дороге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", высокопоставленная представительница Пентагона заявила во вторник, сообщает агентство Reuters.

Лора Купер, заместитель помощника министра обороны по вопросам Украины и России, добавила, что американские военные не видят никаких признаков, чтобы изменять размещение собственных ядерных сил.

"У меня нет ничего другого, кроме как данных из открытых источников", – сказала Лора Купер.

Пентагон внимательно следит за ядерными силами России, что является основной частью его миссии со времен холодной войны.

По данным итальянского издания La Repubblica, разведка НАТО якобы предупредила союзников о возможном испытании Россией суперторпеды "Посейдон", оснащенной ядерным зарядом.

А по данным The Times, президент РФ Владимир Путин, вероятно, планирует испытание ядерного оружия вблизи Украины – для этого он направил по направлению линии фронта так называемый "ядерный поезд".

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Между тем, НАТО пока не видел признаков возможной подготовки России к ядерному испытанию, но продолжает пристально следить за ситуацией.

Темы: ядерное оружиеРосcияСШАвойна
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