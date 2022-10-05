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В освобожденном Святогорске обнаружили тела убитых мирных жителей – ОВА

"Украинская правда"Среда, 5 октября 2022, 09:23
В освобожденном Святогорске обнаружили тела убитых мирных жителей – ОВА
Святогорская лавра после российского обстрела, фото из Telegram Госспецсвязи

В освобожденном Святогорске Донецкой области в ходе эксгумации обнаружили тела четырех гражданских, всего за сутки в области погиб один человек и шестеро получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "В Святогорске в ходе эксгумации были обнаружены тела 4 убитых гражданских"

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Детали: Кириленко сообщил, что 4 октября россияне убили одного мирного жителя на станции Майорск в Зайцево, ранения получили 6 человек.

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Он подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьжертвыоккупация
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