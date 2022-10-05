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Полиция задержала убийцу патрульной в Черновцах: он умер

Валентина РоманенкоСреда, 5 октября 2022, 14:57
Полиция задержала убийцу патрульной в Черновцах: он умер
фото полиции

Полиция задержала мужчину, который 3 октября в Черновцах стрелял в патрульных, в результате чего погибла полицейская.

Источник:  глава Национальной полиции Игорь Клименко

Прямая речь: "К сожалению, 22-летняя патрульная, младший лейтенант полиции Таисия Татарин погибла. У ее напарника - огнестрельное ранение, он госпитализирован.

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Во время задержания злоумышленник открыл огонь, поэтому полицейские применили оружие в ответ. Задержанный ранен, ему оказывают медицинскую помощь. Больше информации предоставим в ближайшее время".

Детали: Клименко выразил искренние соболезнования родственникам и близким погибшей полицейской.

Обновлено: Позже глава НПУ сообщил, что задержанный умер. Ему было 53 года. Указано, что это уроженец АР Крым, зарегистрированный в Житомирской области.

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Что предшествовало: Вечером понедельника 3 октября неизвестный мужчина открыл стрельбу возле школы №27 на улице Воробкевича на окраине города.

Стало известно, что патрульные приехали на вызов - проверить лицо, которое заподозрили в развращении несовершеннолетних. 1 полицейская погибла, еще один полицейский был ранен.

Для розыска преступника была объявлена специальная полицейская операция.

Темы: Черновцы
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