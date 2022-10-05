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Коронация Чарльза III состоится в Лондоне 3 июня - СМИ

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 21:15

Король Великобритании Чарльз III будет коронован 3 июня следующего года на церемонии в Вестминстерском аббатстве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в британском правительстве.

Чиновники сказали, что планы сходятся на этой субботе в начале лета, хотя обсуждение того, какие еще дни станут официальными праздниками, все еще продолжается.

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Коронация Чарльза III, которая состоится почти через 70 лет после коронации его матери, станет центральным событием праздничных дней, посвященных началу правления монарха.

Чарльз вступил на трон и был назван королем в прошлом месяце после смерти своей матери, королевы Елизаветы II.

К июню следующего года королю исполнится 74 года, что сделает его самым пожилым человеком, коронованным в истории Великобритании.

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Ранее сообщалось, что коронация будет более скромной версией предыдущих церемоний, в которой будет отведено место для представителей различных конфессий и общественных групп в соответствии с многообразием современной Великобритании.

Чарльз будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой.

Напомним, Королевский монетный двор представил новый дизайн монеты номиналом 50 пенсов с изображением короля Чарльза III, которая поступит в обращение до конца года.

Темы: Король ЧарльзВеликобритания
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