Молдова вызвала посла РФ из-за "присоединения" захваченных украинских территорий

Посла России в Молдове Олега Васнецова вызвали в МИД для осуждения псевдореферендумов и провозглашения РФ аннексии оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Как отмечают, министр иностранных дел Нику Попеску выскажет Васнецову позицию Кишинева о том, что Молдова не признает и не будет признавать псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины и призывает РФ прекратить агрессию против Украины.

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"Мы решительнее всего осуждаем попытку противоправной аннексии этих украинских территорий. Это противоречит всем принципам международного права", - подчеркнули в МИД.

Ранее из-за этого российских послов вызвал ряд других стран Европы.