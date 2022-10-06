Молдова вызвала посла РФ из-за "присоединения" захваченных украинских территорий
Четверг, 6 октября 2022, 09:55
Посла России в Молдове Олега Васнецова вызвали в МИД для осуждения псевдореферендумов и провозглашения РФ аннексии оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Как отмечают, министр иностранных дел Нику Попеску выскажет Васнецову позицию Кишинева о том, что Молдова не признает и не будет признавать псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины и призывает РФ прекратить агрессию против Украины.
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"Мы решительнее всего осуждаем попытку противоправной аннексии этих украинских территорий. Это противоречит всем принципам международного права", - подчеркнули в МИД.
Ранее из-за этого российских послов вызвал ряд других стран Европы.