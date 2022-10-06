Молдова викликала посла РФ через "приєднання" загарбаних українських територій

Посла Росії у Молдові Олега Васнецова викликали до МЗС для засудження псевдореферендумів та проголошення РФ анексії окупованих територій України.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Як зазначають, міністр закордонних справ Ніку Попеску висловить Васнецову позицію Кишинева про те, що Молдова не визнає і не визнаватиме псевдореферендумів на окупованих територіях України і закликає РФ припинити агресію проти України.

"Ми найрішучіше засуджуємо спробу протиправної анексії цих українських територій. Це суперечить усім принципам міжнародного права", - наголосили в МЗС.

Раніше через це російських послів викликали низка інших країн Європи.