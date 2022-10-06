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Три четверти американцев – за дальнейшую поддержку Украины вопреки угрозам РФ

"Европейская правда"Четверг, 6 октября 2022, 10:47

Почти три четверти американцев считают, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на угрозы России по поводу использования ядерного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

Опрос предложил ответить на вопрос о необходимости продолжать поддержку США в предоставлении систем вооружения, обучения и другой военной помощи правительству Украины, несмотря на опасения, что война может обостриться, если Украине будет предоставлено оружие большей дальности, которое может поразить Россию.

Онлайн-опрос 1 005 американцев показал, что 73% согласились с тем, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на предупреждения России о том, что она может использовать свой ядерный арсенал. С этим согласились как демократы, так и республиканцы, хотя среди однопартийцев Байдена было больше поддержки - 81%, чем среди республиканцев - 66%.

В последнем опросе, проведенном 4-5 октября, 66% респондентов заявили, что Вашингтон должен продолжать предоставлять оружие Украине, по сравнению с 51% в аналогичном опросе в августе.

Опрос также показал, что большинство американцев - 58% - боятся, что страна движется к ядерной войне с Россией. А 65% обеспокоены тем, что война может обостриться, если Украине предоставят оружие большей дальности, способное поразить саму Россию.

Но стало меньше американцев, которые считают, что проблемы Украины не являются делом США и что Вашингтон не должен вмешиваться: 35% высказали такое мнение, по сравнению с 40% в августе.

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Американские избиратели пойдут на избирательные участки 8 ноября на промежуточные выборы, которые определят контроль над Конгрессом и многими правительствами штатов. В последнем опросе 68% заявили, что скорее всего поддержат кандидата, который за продолжение военной помощи Украине, а 72% заявили, что скорее всего будут голосовать за кандидата, поддерживающего украинских беженцев.

Напомним, в НАТО пока не видели признаков возможной подготовки России к ядерному испытанию, но продолжают пристально следить за ситуацией.

Темы: РосcияСША
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