Делегация Бундестага посетит Киев, чтобы обновить давление на правительство Шольца по танкам

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман прибудет в Киев с двухдневным визитом, чтобы оценить потребности украинской армии в западных танках и после этого обновить давление на немецкое правительство по их поставке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В сопровождении небольшой делегации Бундестага политик Свободной демократической партии ночным поездом из польского города Перемышль отбыла в украинскую столицу в среду вечером.

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По прибытии в Киев в четверг Штрак-Циммерманн сначала посетит разрушенный аэропорт "Антонов". Затем она хочет посетить различные позиции украинской армии и получить представление о недавних территориальных достижениях.

На пятницу запланированы переговоры с представителями украинского парламента и правительства, в частности с министром обороны Алексеем Резниковым и Андреем Ермаком, главой Офиса президента.

"Я хотела бы получить впечатления на месте и поговорить с теми, кто находится на фронте в прямом смысле этого слова, услышать, что мы еще можем сделать", - сказала Штрак-Циммерманн во время поездки в Киев. Прежде всего, она хочет выяснить, насколько серьезным является желание Киева получить западные боевые танки.

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Политик неоднократно высказывалась в пользу поставок танков в Украину. Прежде всего, она считает немецкую боевую машину пехоты Marder подходящей, учитывая территориальные достижения украинской армии. "Если вы хотите отвоевать восточную Украину, это имеет смысл, насколько я понимаю", - сказала Штрак-Циммерманн. "Marder был сделан специально для боевых позиций. Это была бы дополнительная единица военной техники, которая является очень актуальной на данном этапе", - отметила она.

Украина уже получала советские боевые танки из Восточной Европы в рамках так называемого кругового обмена. Это, несомненно, дало эффект, сказала Штрак-Циммерманн, "но в том, что касается точности, западные танки имеют другую огневую мощь".

Политик СвДП отвергла утверждение о том, что украинские солдаты не умеют управлять западными системами вооружения: "Это бородатый аргумент. О танковой гаубице и "Гепардах" говорили то же самое. Можно было бы использовать период до зимы, чтобы потренировать украинских солдат на Marder".

Своей поездкой Штрак-Циммерманн также хочет усилить давление на канцелярию. Германия уже многого достигла и не должна прятаться, считает она. По ее мнению, стоит взять на себя лидерство и в кругу партнеров по ЕС и НАТО: "Я знаю, что американцы хотят видеть Германию якорем в Европе. Никто в США не будет шокирован, если мы будем особо вовлечены, наоборот".

"Если бы федеральное правительство сказало другим партнерам по НАТО в так называемом формате Rammstein: "Мы, немцы, можем себе представить, что отправляем 50 Marder или несколько танков "Леопард", вы с нами?", то это бы соответствовало нашей роли. Мы не всегда должны ждать, пока кто-то сделает первый шаг", - сказала Штрак-Циммерманн.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет принимать только в координации с союзниками.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия должна самостоятельно принимать решение о передаче Украине боевых танков и другой бронированной техники, а не ориентироваться на другие государства, например США.