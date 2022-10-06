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Глава Европарламента призвала предоставить танки западного образца Украине

"Европейская правда"Четверг, 6 октября 2022, 13:26

Европейский Союз должен поставить Украине танки западного образца и ускорить процедуру присоединения страны к ЕС.

Об этом агентству AFP в среду заявила глава Европарламента Роберта Метсола, сообщает "Европейская правда".

Метсола отметила, что выразит свою позицию по этому поводу на саммите лидеров ЕС в Праге в пятницу.

"Украинцам нужно оружие, которым они могут воевать, чтобы вернуть свою территорию, и это означает, например, танки Leopard II, которые имеют несколько государств-членов", - сказала Метсола в интервью во время пленарного заседания парламента в Страсбурге.

Германия, Австрия, Дания, Финляндия, Греция, Венгрия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Норвегия, а также Швейцария и Турция, которые не входят в ЕС, в целом имеют примерно 2000 танков.

Метсола заявила, что страны, которые хотели бы предоставить танки, получат компенсацию из фонда ЕС, который уже выделил 2,5 миллиарда евро на военные закупки для Украины.

"Я думаю, что нам нужно провести эти обсуждения сейчас, особенно потому, что мы видим эскалацию России, но также, с другой стороны, мы видим, что Украина успешно вытесняет россиян", - сказала она.

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Несколько стран ЕС обеспокоены тем, что большие пожертвования вооружения из их арсеналов могут поставить под угрозу собственный потенциал национальной обороны. Однако Метсола утверждает, что поставки танков Leopard "не повлияют существенно" на общую готовность отдельных стран.

Глава Европарламента также повторила свой призыв ускорить вступление Украины в Европейский Союз.

Киев давно добивается поставок танков Leopard II немецкой разработки. Но Берлин не соглашается, считая, что любая такая передача должна быть частью более широкого соглашения между западными союзниками.

Темы: Европарламенторужиемеждународная общественностьЕС
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