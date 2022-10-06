Зеленский призвал МАГАТЭ жестко осудить рейдерство России по ЗАЭС
Президент Владимир Зеленский призвал МАГАТЭ жестко осудить "международное рейдерство" России, которая объявила о передаче Запорожской АЭС в свою собственность.
Источник: сайт президента
Детали: Зеленский в четверг провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Президент отметил, что решение президента РФ Владимира Путина о передаче Запорожской АЭС в федеральную собственность России должно быть осуждено со стороны МАГАТЭ, ведь это фактически международное рейдерство.
"Мы очень ждали жесткого заявления МАГАТЭ по этому поводу. Общество очень ждет этого осуждения. В моем личном понимании это – рейдерство", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, единственной возможностью гарантировать радиационную безопасность станции, Украины и Европы является полная демилитаризация территории ЗАЭС. Ведь, как отметил Зеленский, там до сих пор находятся до 500 российских боевиков.
Гросси со своей стороны отметил, что решение президента РФ о передаче Запорожской АЭС в собственность России является нарушением международного права. По всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.
Предыстория:
- 5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.
- НАЭК "Энергоатом" назвал этот указ ничтожным.
- Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Запорожская атомная электростанция является украинской, несмотря на заявления РФ о переходе объекта под ее контроль.