ВСУ всего за полдня насбивали четыре иранских дрона

6 октября с 15:00 по 20:00 на юге Украины подразделения зенитных ракетных войск уничтожили пять беспилотников оккупантов, четыре из которых иранского производства.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Речь идет о трех иранских дронах-камикадзе Shahed-136, одном ударном иранском беспилотном авиационном комплексе Mohajer-6 и одном БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Реклама:

Успеха в небе достигли воздушные командования "Центр", "Запад" и "Юг".

В Одесской ОВА сообщили, что три дрона были сбиты вечером в небе над Одесской областью.

Напомним: Вооруженные силы Украины уничтожили 60% из 86 единиц дронов-камикадзе Shahed-136, которые Россия уже запустила по Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также Летающие смертоносные мопеды. Откуда взялись иранские беспилотники "Шахеды" и "Мохаджеры", как они работают и чем с ними бороться