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ВСУ всего за полдня насбивали четыре иранских дрона

Евгений КизиловЧетверг, 6 октября 2022, 20:34
ВСУ всего за полдня насбивали четыре иранских дрона
фото: mezha.media

6 октября с 15:00 по 20:00 на юге Украины подразделения зенитных ракетных войск уничтожили пять беспилотников оккупантов, четыре из которых иранского производства.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Речь идет о трех иранских дронах-камикадзе Shahed-136, одном ударном иранском беспилотном авиационном комплексе Mohajer-6 и одном БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

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Успеха в небе достигли воздушные командования "Центр", "Запад" и "Юг".

В Одесской ОВА сообщили, что три дрона были сбиты вечером в небе над Одесской областью.

 

Напомним: Вооруженные силы Украины уничтожили 60% из 86 единиц дронов-камикадзе Shahed-136, которые Россия уже запустила по Украине.

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Темы: беспилотникиИранвойнаВооруженные силы
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