Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Словакии пошутила о визите в "аннексированный" Чехией Калининград

"Европейская правда"Четверг, 6 октября 2022, 23:46
Президент Словакии пошутила о визите в аннексированный Чехией Калининград
ЗУЗАНА ЧАПУТОВА, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Словакии Зузана Чапутова в четверг подхватила шутку об "аннексии" Калининградской области России, которая в последние дни распространяется в чешских соцсетях.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Могу подумать над государственным визитом. Или нет. Замечательная работа наших чешских друзей по разоблачению абсурдности фиктивных референдумов России в Украине", - написала Чапутова в Twitter, добавив фото "приглашения" в "аннексированный" Калининград.

Как сообщалось, чешский интернет в последние дни активно шутит о присоединении Калининградской области России в состав Чехии - в соцсетях распространяются обновленные карты, а город Калининград переименовывают в Краловец.

ВИДЕО ДНЯ

Шутка возникла как реакция на проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, после которых Москва их аннексировала. Международное сообщество (за исключением Северной Кореи) не признало ни референдумов, ни аннексии.

У Краловца уже появился "официальный" аккаунт в Twitter, а пользователи распространяют фотографии местного маяка "Видовая Башня" под чешским флагом, который переименовали в маяк имени Перемышль-Отокара II - в его честь в 1255 году действительно была основана тогда еще крепость Кенигсберг.

Калининградская область расположена на берегу Балтийского моря, граничит с Литвой и Польшей. В прошлом она принадлежала Пруссии, Польше, Германии, а сейчас является эксклавом России.

Темы: КалининградСловакияЧехияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Калининград
В Сейме Литвы предлагают переименовать Калининград в Караляучюс
В Кремле отреагировали на переименование Польшей Калининграда
В Польше официально изменили названия Калининграда и Калининградской области
Последние новости
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
Все новости...
Реклама: