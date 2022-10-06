Президент Словакии пошутила о визите в "аннексированный" Чехией Калининград
Президент Словакии Зузана Чапутова в четверг подхватила шутку об "аннексии" Калининградской области России, которая в последние дни распространяется в чешских соцсетях.
Об этом сообщает "Европейская правда".
I might consider a state visit. Or not.— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) October 6, 2022
Well done our #Czech friends for de-masking the absurdity of #Russia’s fictitious referendums in #Ukraine pic.twitter.com/iIAiXHk7uE
"Могу подумать над государственным визитом. Или нет. Замечательная работа наших чешских друзей по разоблачению абсурдности фиктивных референдумов России в Украине", - написала Чапутова в Twitter, добавив фото "приглашения" в "аннексированный" Калининград.
Как сообщалось, чешский интернет в последние дни активно шутит о присоединении Калининградской области России в состав Чехии - в соцсетях распространяются обновленные карты, а город Калининград переименовывают в Краловец.
Шутка возникла как реакция на проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, после которых Москва их аннексировала. Международное сообщество (за исключением Северной Кореи) не признало ни референдумов, ни аннексии.
У Краловца уже появился "официальный" аккаунт в Twitter, а пользователи распространяют фотографии местного маяка "Видовая Башня" под чешским флагом, который переименовали в маяк имени Перемышль-Отокара II - в его честь в 1255 году действительно была основана тогда еще крепость Кенигсберг.
Калининградская область расположена на берегу Балтийского моря, граничит с Литвой и Польшей. В прошлом она принадлежала Пруссии, Польше, Германии, а сейчас является эксклавом России.