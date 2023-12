Президент Словакии пошутила о визите в "аннексированный" Чехией Калининград

Президент Словакии Зузана Чапутова в четверг подхватила шутку об "аннексии" Калининградской области России, которая в последние дни распространяется в чешских соцсетях.

Об этом сообщает "Европейская правда".

I might consider a state visit. Or not.



Well done our #Czech friends for de-masking the absurdity of #Russia’s fictitious referendums in #Ukraine pic.twitter.com/iIAiXHk7uE

