Президент Словакии пошутила о визите в "аннексированный" Чехией Калининград

Президент Словакии Зузана Чапутова в четверг подхватила шутку об "аннексии" Калининградской области России, которая в последние дни распространяется в чешских соцсетях.

Об этом сообщает "Европейская правда".

I might consider a state visit. Or not.



Well done our #Czech friends for de-masking the absurdity of #Russia’s fictitious referendums in #Ukraine pic.twitter.com/iIAiXHk7uE — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) October 6, 2022

"Могу подумать над государственным визитом. Или нет. Замечательная работа наших чешских друзей по разоблачению абсурдности фиктивных референдумов России в Украине", - написала Чапутова в Twitter, добавив фото "приглашения" в "аннексированный" Калининград.

Как сообщалось, чешский интернет в последние дни активно шутит о присоединении Калининградской области России в состав Чехии - в соцсетях распространяются обновленные карты, а город Калининград переименовывают в Краловец.

Шутка возникла как реакция на проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, после которых Москва их аннексировала. Международное сообщество (за исключением Северной Кореи) не признало ни референдумов, ни аннексии.

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У Краловца уже появился "официальный" аккаунт в Twitter, а пользователи распространяют фотографии местного маяка "Видовая Башня" под чешским флагом, который переименовали в маяк имени Перемышль-Отокара II - в его честь в 1255 году действительно была основана тогда еще крепость Кенигсберг.

Калининградская область расположена на берегу Балтийского моря, граничит с Литвой и Польшей. В прошлом она принадлежала Пруссии, Польше, Германии, а сейчас является эксклавом России.