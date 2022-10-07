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СМИ: США ликвидировали двух главарей ИГИЛ

"Украинская правда"Пятница, 7 октября 2022, 02:28
ФОТО: GETTY

США убили двух высокопоставленных боевиков террористической организации "Исламское государство".

Источник: источники - представители оборонного ведомства - в CNN

Детали: США нанесли авиаудар на севере Сирии.

В результате удара были убиты Абу Ала, один из пяти ведущих лидеров ИГИЛ и заместитель лидера ИГИЛ в Сирии, и Абу Муад аль-Кахтани - чиновник ИГИЛ, ответственный за работу с пленными.

Отмечается, что во время этой американской операции никто из американских военнослужащих не пострадал и не погиб, а американское оборудование не было повреждено или потеряно в результате удара. По первоначальной оценке, никто из гражданских лиц не был убит или ранен.

Авиаудару предшествовал отдельный рейд на северо-востоке Сирии, в результате которого в среду был уничтожен чиновник ИГИЛ  Раккан Вахид аль-Шаммри. Он известен тем, что способствовал контрабанде оружия и бойцов для поддержки операций ИГИЛ.

Что предшествовало: В июле 2022 года в результате авиаудара Штатов возле города Джандарис в Сирии был ликвидирован глава террористической организации "Исламское государство" в Сирии" Махера аль-Агаля.

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Напомним: После разгрома основных сил в Сирии в 2017 году ИГИЛ пытается восстановить свое влияние, пользуясь "партизанскими" методами. С конца прошлого года ИГИЛ нарастила активность, пытаясь усилить свое влияние.

Темы: СШАСирия
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