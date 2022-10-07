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Глава Европарламента: Украине нужны танки, и страны ЕС могут их предоставить

"Европейская правда"Пятница, 7 октября 2022, 10:50

Глава Европейского парламента Роберта Метсола снова призвала государства Евросоюза предоставить Украине танки.

Об этом она сказала, прибыв на саммит лидеров ЕС в Праге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Украине нужно тяжелое оружие, и ей нужны танки. Ей нужно оружие. Страны-члены могут их предоставить в то время, как Россия осуществляет эскалацию своего вторжения и становится все более отчаянной. Мы должны ответить пропорциональным способом, чтобы помочь Украине выиграть в этой войне", - сказала Метсола.

Ранее она заявляла, что призовет лидеров ЕС предоставить Украине танки западного образца на саммите в пятницу в Праге.

Киев давно добивается поставок танков Leopard II немецкой разработки. Но Берлин не соглашается, считая, что любая такая передача должна быть частью более широкого соглашения между западными союзниками.

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Темы: ЕСоружиеВооруженные силыУкраина
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