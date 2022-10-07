Беларусь планирует обжиться "Искандерами" и "С-400"

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в ближайшее время в войска РБ поступят ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО "С-400".

Источник: Минобороны РБ в Telegram

Дословно Минобороны Беларуси: "Министр обороны анонсировал поступление в войска ряда новинок – это ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО "С-400"".

Детали: Также сообщается, то в октябре в Беларуси состоится презентация боевых беспилотных комплексов.

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