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Беларусь планирует обжиться "Искандерами" и "С-400"

Ирина БалачукПятница, 7 октября 2022, 16:13
Искандер. Фото РИА Новости

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в ближайшее время в войска РБ поступят ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО "С-400".

Источник: Минобороны РБ в Telegram

Дословно Минобороны Беларуси: "Министр обороны анонсировал поступление в войска ряда новинок – это ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО "С-400"".

Детали: Также сообщается, то в октябре в Беларуси состоится презентация боевых беспилотных комплексов.

Предыстория: 

  • В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время передаст Беларуси комплексы "Искандер М", которые могут использовать баллистические и крылатые ракеты. Путин подчеркнул, что у этих ракет могут быть ядерные боеголовки.
  • 4 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что объявлять мобилизацию в Беларуси нет необходимости, хотя он все годы своего президентства готовится к войне.

Темы: Беларусьоружие
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