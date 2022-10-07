Беларусь планирует обжиться "Искандерами" и "С-400"
Пятница, 7 октября 2022, 16:13
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в ближайшее время в войска РБ поступят ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО "С-400".
Источник: Минобороны РБ в Telegram
Дословно Минобороны Беларуси: "Министр обороны анонсировал поступление в войска ряда новинок – это ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО "С-400"".
Детали: Также сообщается, то в октябре в Беларуси состоится презентация боевых беспилотных комплексов.
Предыстория:
- В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время передаст Беларуси комплексы "Искандер М", которые могут использовать баллистические и крылатые ракеты. Путин подчеркнул, что у этих ракет могут быть ядерные боеголовки.
- 4 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что объявлять мобилизацию в Беларуси нет необходимости, хотя он все годы своего президентства готовится к войне.