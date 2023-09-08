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Россия в августе вывела почти всю свою авиацию из Беларуси – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 8 сентября 2023, 14:55
Россия в августе вывела почти всю свою авиацию из Беларуси – СМИ
ФОТО: GETTY IMAGES

Россия в августе вывела с территории Беларуси всю свою авиацию, кроме одного штурмовика Су-25.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным мониторинговой группы, авиационная группировка ВКС РФ выведена еще 5 августа.

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Дословно: "С аэродрома "Мачулищи" на аэродром "Сеща" (Брянская обл.) полетели 11 вертолетов (4 ед. Ми-8 и 7 ед. Ми-24) ВКС РФ. С аэродрома "Барановичи" в РФ вылетело 9 истребителей Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ.

Большая часть из вылетевших вертолетов и самолетов находилась в Беларуси с начала января 2023 года. Таким образом, авиационный компонент РГВ в Беларуси перестал существовать". 

Больше деталей: По состоянию на 1 сентября в Беларуси оставался только один штурмовик Су-25 ВКС РФ, который прилетел в "Мачулище" 25 июля, а 31 августа перебазировался на аэродром "Лида".

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инфографика БЕЛАРУСКІ ГАЮН

В то же время, как сообщает "Гаюн", в стране осталось около 2100 военных ВС РФ.

Дословно: "Мы можем констатировать, что в июле-августе произошло значительное уменьшение численности российских военных, находящихся в Беларуси. Были ликвидированы полевые лагеря ВС РФ на полигонах: "Обуз-Лесновский", "Лепельский" и "Осиповичский", а военные, которые там находились и были в составе РГВ, отбыли в РФ и это была не ротация". 

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Темы: БеларусьРосcияавиаистребители
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